Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'ta Erzurumspor-Beşiktaş maçının önemli ve tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun Beşiktaş'ın 3. golünün öncesinde Cenk Tosun'un elle oynamasını görmediğini belirten Çoban, pozisyonda VAR'ın devreye girmemesinin doğru olduğunu vurguladı.

Deniz Çoban'ın Erzurumspor - Beşiktaş maçı hakem performansı değerlendirmeleri şu şekilde:

'Bazıları sarı kartı gösteriyor, bazılar göstermiyor'

''Bu pozisyon oyunun hemen başında oldu. Bazıları sarı kartı gösteriyor, bazılar göstermiyor. Oyunun hemen başı, konsantrasyon henüz oluşmamış olabilir.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Böyle penaltı olmaz'

''Burada penaltı beklentisi oldu. Biz akılda kalmasın diye bu pozisyonu aldık. Bir oyuncunun kolları ancak bu kadar doğal olabilir. Pozisyon çarpma, böyle penaltı olmaz.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Penaltı verilmemesini doğru buluyorum'

''Elini açarak oyuncuya bir yük uygulamıyor. Ben normal bir ikili mücadele olduğunu düşünüyorum. Penaltı verilmemesini doğru buluyorum. Larin burada bir güç, itme, dengesini bozacak bir şey yapmıyor. Topa uzanmaya çalışıyor, kolunu da kapatmış zaten.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Rosier'nin sarı kart görmesi gerekirdi'

''İlk etapta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalmadı, sonradan oyuncu yerde kalınca faul verdi. Pozisyonu yakalasaydı sarı kart göstermesi gerekir. Kolunu açarak kafaya yükseliyor ve temas oyuncunun yüzüne geliyor. Bu işin çıkış noktasında yüz hassas olduğu için oyuncunun kollarını sakınması söylendi. Hakemlere de hareket alanı bırakıldı.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Omuz omuza bir mücadele'

''Ofsayt kararı kritik olurdu. VAR'dan ne çıksa kabul ederdik. Erzurumlu oyuncunun nizami bir şarjı var. Omuz omuza bir mücadele, devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Top 2 defa Erzurumsporlu oyunculara geçmiş'

'Hakem, yardımcı hakem, 4. hakem... Hepsi bu pozisyona hakim. Burada hakemler doğru bir tespit yapmış olsa tartışmaların hiçbiri yaşanmayacak. Top 2 defa Erzurumsporlu oyunculara geçmiş, devamında Beşiktaşlılara gelmiş ve gol olmuş. Cenk topu aldıktan sonra Erzurumsporlu oyuncular topu kapıyor. Atak Dorukhan'ın kapmasıyla başlıyor. Bu pozisyon VAR protokolünün devreye girebileceği bir elle oynama değil.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'VAR'ın devreye girmemesi doğru'

''VAR hakemleri hata yapmadı, VAR'ın devreye girmemesi doğru. Burada bir elle oynama var mı? Evet var ama hakemler gözden kaçırmış. VAR da devreye giremez. Tartışılacak bir şey yok. Bu pozisyonda VAR asla suçlanamaz. Hakemler görmeliydi, görmediler. VAR devreye girmiş olsa büyük bir hata olurdu.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Bu kadar kolay penaltı çalınmaz'

''Çok ufak bir hamle var. Normal bir ikili mücadele ve bu kadar kolay penaltı çalınmaz. Devam kararı doğru.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.