Deniz Çoban: Buna hiçbir hakem hiçbir şey yapamaz!

Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Beinsports'ta Beşiktaş - Sivasspor maçının önemli hakem kararlarını yorumladı. Deniz Çoban'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

" 'Ver golü yapacak bir şey yok' dedi"

Sabaha kadar tartışsak kimse kimseyi ikna edemez. Dünyanın gelişmiş futbol ülkelerinde bile taç çizgisinde kamera yoktur. Hakemin yapabileceği hiçbir şey yok. Yardımcı hakem neden bu kadar geride? Çünkü oyuncular önünde bu kadar kümelenmiş olurlarsa hakemler geriye çekilirler. Durduğu pozisyon doğru. Durduğu yerden baktığı zaman da topun çıktığını göremez. Diğer kanatta olsaydı, 4. hakemle iletişim halinde olurdu ama burada o şansı da yok. Dolayısıyla iş VAR'a kalıyor. Video hakemin sorumluluğu yüzde 100'lük bir yanlışı tespit etmektir. Hakemin hatasına delil olabilecek bir görüntüleri yok. Çizgiyle topun temas ettiği noktayı göremiyoruz. Kürenin iz düşümü çizgiye temas ediyor olabilir. Ama bunu bilemeyiz. Belki de top dışarıdadır ancak VAR buna bu açıyla karar veremez. Çim burada bizim için bir referans noktası olamaz.

Bizi yanıltmayacak tek açı, gol çizgisi teknolojisinde üstten bakan kameraların verdiği aç olur. Çıktıysa bile 1-2 santimetre çıkmıştır. Bu açılardan hakemi eleştirmemiz mümkün değil. Buna hiçbir hakemin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Buna yardımcı hakem 'Oyna' dedi. 'Çıktı' deseydi, pozisyon orada biteceti. Çok kritik bir pozisyon olduğu için 4 dakika bekledik. 19 kameraya bakıldı ama kesin kanaat oluşmadığı için VAR da 'Ver golü yapacak bir şey yok' dedi.

"Hakan Arslan'ın atılması doğru"

Hakan Arslan'a telefonu veren de yanlış yapmış. Hakem o pozisyonu hiçbir zaman o telefonda olduğu şekilde görmedi ki! Önce itiraz ediyor, sonra sinirlenip diğer hareketleri yapıyor. Fenerbahçe -Başakşehir maçında İrfan Can'ın atılmasıyla aynı... Kararlar doğru... Telefonu Hakan'a vermeyeceksin...

İlgili Haberler Hakan Arslan'dan kırmızı kart yorumu



