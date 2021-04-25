Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

Beşiktaş -Kayserispor maçı:

"Bu bir skandal hatadır"

Beşiktaş'ın maçın başında kazandığı penaltı, penaltı için yeterli değil. Burada asla penaltı olduğunu düşünmüyorum. Burada VAR hakemi de müdahale etmeliydi. Ljajic Kayserili oyuncunun ayağına takılıyor. Öyle düşüyor. 8 tane kameranın içinde penaltı aramak da çok akıllıca değil. Bu bir skandal hatadır.

"İstese Nkoudou kurtulurdu"

İkinci yarıda Nkoudou'nun ceza alanı içinde yerde kaldığı pozisyonda Kayserili oyuncu Emre'nin Nkoudou'yu bozduğunu düşünüyorum. Nkoudou teması alıyor ve kendini yere bırakıyor. Yine de bir penaltı olacaksa bu Ljajic'in pozisyonuna göre daha çok penaltı. Hem de 3 kat daha... O kadar fark var. İstese Nkoudou kurtulurdu.

"Henrique 2. sarı kartı görmeliydi"

Pedro Henrique'nin ilk sarı kartı doğru. Çok net bir sarı kart. İkinci kart beklenen pozisyonda da çok net sarı kart gösterilmesi geekir. 4. hakem söylediyse bilemem ama Cüneyt Çakır'ın burada yüze gelen hamleyi görmesi zor.

Antalyaspor - Galatasaray maçı:

"Şener ayağına basıyor, sarı kart olması lazımdı"

Podolski ve Şener arasında sürekli ikili mücadele var. Şener Podolski'nin ayağına bastı. Çok net sarı kart var ama Mete Kalkavan vermedi. 1 dakika sonra oldu diğer pozisyon da...

"Podolski'nin direkt kırmızı kart görmesi gerekirdi"

Podolski'nin Şener'e müdahalesinde yaralayıcılık var mı? Var. Gaddarlık var mı? Var. Bu çok net bir kırmızı kart.

"Atıldığı pozisyon yanlış"

Podolski'nin atıldığı pozisyonda da ikinci sarı kartı gösterecek bir durum yok. Mete Kalkavan da onu atacakmış gibi gelmiyor. Sonra karar değiştiriyor. Evet, Podolski'nin önceden atılması geekirdi, doğru ama bu pozisyondan dolayı atamazsınız. Ayağını çekiyor zaten.

İŞTE GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI...

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI...