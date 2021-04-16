Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'ta Beşiktaş-Ankaragücü maçının önemli ve tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Hakem heyeti için zor bir maç olduğunu vurgulayan Çoban, Beşiktaş'ın ilk golünde Vida'nın rakibine faul yaptığını vurguladı. Ankaragücü'nden Geraldo ve Pinto'nun kırmızı kart görmelerini gerektiğinin altını çizen hakem hocamız, Başkent ekibinin bulduğu ilk gol öncesi İbrahim'in Atiba'ya faul yaptığını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Deniz Çoban'ın Beşiktaş-Ankaragücü maçı hakem performansı değerlendirmeleri şu şekilde:

'Darbeyi görüyoruz, penaltı kararı doğru'

''Hakem şundan emin olamadı: Bu temas, bu oyuncuyu düşürmeye yeterli mi? Halis Özkahya pozisyonu yaklaşık 50 saniye inceledi. Darbeyi görüyoruz. Penaltı kararı doğru.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Buradan penaltı çıkmaz'

''Vida, sarılı oyuncuya basarak yükselmiyor. Buradan penaltı çıkmaz. Futbolun doğan mücadelesi. Devam kararı doğru.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Faul olsun, olmasın...'

''Bu pozisyon faul olsun, olmasın... Bu davranışı sergileyen futbolcuya verilen sarı kart doğru. Emre Güral'ın topu yere vurması kart gerektirdi. Hakem, kendisine yapılan bu eylemlerde kartına başvurmak zorunda. Penaltı pozisyonunda hamle var dedik, burada da faul var.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Kazayla yapılan bir hamle'

''Burada oyuncunun ayağını kaçırma şansı yok. Kırmızı kart beklentisi olanlar oldu ama kazayla yapılan bir hamle bu. Beyazlı oyuncu top sürerken bir kaza yaşıyor. Kırmızı kart çıkmaz.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Çok ağır eleştiri yapamayız'

''Beşiktaş'ın attığı golden önceki faul pozisyonu. Bir bakıyorsunuz çok hafif bir temas gibi, bir bakıyorsunuz değil gibi. Elimizdeki açılar neticesinde hakeme çok ağır eleştiri yapacağımız bir pozisyon değil.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Hiç şüphem yok, net bir faul'

''Vida'ya dikkat edelim. golden önce faul yapıyor. Hiç şüphem yok, net bir faul yapıyor. Ellerin-kolların haksız kullanımı. Rakip oyuncuyu bertaraf ediyor. Gol kararının iptal edilmesi gerekirdi.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Tartışmasız sarı kart'

''Kazayla yapılan bir hamle değil. Ellerini bilerek açıyor. Tartışmasız sarı kart. Geraldo'nun ikinci sarı kartla ihraç edilmesi gerekiyordu.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Pozisyonda faul var'

''Hareketli oyunda bu şekilde yaptığınız bir temas rakibinizi bozabilir. Bence pozisyonda faul var. Gol kararının geçersiz sayılması doğru karar.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Sağ ayağıyla Atiba'nın sağ ayağını sıkıştırıyor'

''İbrahim'in sol ayağı topa dokunuyor ama sağ ayağına bakmak gerek. Tartışmalı bir konu olduğu için VAR devreye girmedi. Şahsi fikrim; pozisyon faul. Sol ayakla topla oynamanız bir şeyi değiştirmez, sağ ayağınızla ayrıca bir faul yapıyorsunuz. Sağ ayağıyla Atiba'nın sağ ayağını sıkıştırıyor. Bence faul var, hakem atladı. Tartışmalı pozisyon olduğu için VAR da karışamadı. Devamında gelen penaltı kararında ise tereddüt yok. Doğru karar.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Net bir delil yok'

''Hakem kararına saygı duyulacak bir pozisyon. Ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Tam burada taç kullanıldı, pozisyon da VAR'da incelendi. VAR, 'Bütün açıları kontrol ettim, elimde net bir delil yok.' demiş olmalı. Gerçekten de öyle. Sadece fikirle değerlendiriyoruz.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Kırmızı kart en doğru karar olurdu'

''Burada Mensah'a yetişebilecek tek oyuncu Kulusic. Top da Kulusic'ten uzaklaşarak gidiyor. Kulusic'in yüzde 20 yetişme ihtimalı varsa yüzde 80 yok. Burada kırmızı kart en doğru karar olurdu. Kulusic'in pozisyonu VAR'ın devreye girmeye engelliyor. Burada hakemi çok ağır eleştiremezsiniz, saygı duyarsınız. Benim şahsi fikrim; sarı değil, kırmızı kart verilmesi.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Sarı kart yanlış oyuncuya gösterildi'

''Kartın yanlış oyuncuya gösterildiğini düşünüyorum. Faulü yapan Sarlija değil Pinto. Sarı kart yanlış oyuncuya gösterildi. Kulusic'in bulunduğu konum nedeniyle VAR devreye giremedi bu pozisyonda. VAR'ın karışması için pozisyonun net olması lazım.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Futbol imajına yakışmayan bir faul'

''Rosier sarı kart görse burada cezalı duruma düşecekti. Arkadan yapılan ve futbol imajına yakışmayan bir faul.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Devam kararı doğru'

''Elini sadece koyuyor, oyuncu da hissedip biraz abartılı bir tepki veriyor. Bence penaltı yok, devam kararı doğru.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Doğru bir karar, hakemler yanılmadı'

''Penaltıda benim açımdan tartışılacak bir durum yok. Halis Özkahya'ya buradan yardımcı hakemin yardım ettiğini düşünüyorum, beden dilinden onu anladım. Doğru bir karar, hakemler yanılmadı. Sarı kart da doğru.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.