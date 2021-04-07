Deniz Çoban Beşiktaş - Alanyaspor mücadelesini değerlendirdi

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Cenk pozisyonu penaltı değil"

İlk yarıda Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda sadece bir çarpışma var. Özellikle Cenk'in önünü kapamıyor. Penaltı yanlış bir karar olurdu. Çünkü bu bilerek yapılan bir perdeleme değil. Her şey oyunun akışında gerçekleşiyor.

"Atiba'nın elle oynaması sarı kart değil"

Atiba'nın gördüğü ilk sarı kart doğruydu. Ondan önce de bir sarı kartlık hareketi vardı. Daha sonra Marafona'nın eliyle oyunu başlatırken de Atiba eliyle kesiyor. Asla sarı kart olacak bir pozisyon değil. Bu sadece elle oynama... Umut vadeden atak yok, pozisyon yok. Diğer hakemler buna sarı akrt veriyorlar herkes de bu tür pozisyonları sarı kart sanıyor. Sadece serbest vuruş yeterli...

"Josef de Souza atılmalıydı"

Josef'in cezalı duruma düştüğü sarı kart da doğru. Alanyasporlu oyuncu tam kaleye şut atacakken bilerek yapılan bir faul... Josef sonra da net bir sarı akrtlık hareket yapıyor. Bu tür hareketlere nasıl sarı kart verilmiyor anlamıyorum. Net ikinci sarı kart görmesi lazımdı Josef'in...

"İptal edilen gol doğru karar"

Alanyaspor'un VAR tarafından iptal edilen golden önce Mustafa Pektemek'in Welinton'a yaptığı hareket de faul... Golün iptali doğru karar...