Deniz Çoban Ankaragücü-Galatasaray maçı pozisyonlarını yorumladı

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Gözlerime inanamadım"

Bu maçta hiçbir hakem hatası olmasaydı da aynı şeyleri söyleyecektim. Bu maçta Galatasaray'ın lehine hata yapılsaydı, "Büyükler'in yanında yer alıyorlar" denecekti. Tersi oldu, "Fenerbahçe'nin önünü açıyorlar, Galatasaray'ın önünü kapıyorlar" deniyor. MHK bu atamalarla bu tartışmalara çanak tuttu. Ben bu atamayı gördüğümde gözlerime inanamadım. Serdar Tatlı dersine çok çalışmadan yapıyor bu atamaları... Metin Tokat ve Erol Ersoy'la yapıyorlar. Serdar hoca ve Metin hoca hakem atamalarını, Erol Ersoy da gözlemci atamalarını yapar genelde...

"Tartışmasız şekilde penaltı değil, VAR karışmaz"

Halil Umut Meler'in beden dili 'El açık' diyor. Elle oynama mı, ele çarpma mı? Bir oyuncu ayağını uzattığı zaman bir el bundan daha doğal olamaz. Vücut doğal pozisyonda mı? Elini kaçıracak mesafe var mı? Bu top kısa mesafeden mi geliyor? Bu sorular sorulduğunda el doğal ve Arda'nın elini kaçırması mümkün değil... Arda'nın elini kaçırma vakti yok. Tartışmasız şekilde penaltı değil. Bu tür pozisyonlara VAR ise müdahale etmiyor. Elin doğal pozisyonu hakem yorumudur. Cüneyt Çakır'ın müdahale etmemesi doğru. Ama kesinlikle penaltı değil.

"Mostafa Mohamed'in gördüğü bence kırmızı kart değil"

Halil Umut Meler Mostafa Mohamed'e "Sen elini silah olarak kullandın" diyor. O zaman kırmızı kart olur. Ama bedenine yer açmak için açtıysa sarı olur. Oyuncunun dudağının açılması, yaralanması kartın rengini belirlemez. Bu klasik bir sarı kart... Ama Halil Umut Meler, Mohamed'in vücudunu silah olarak kullandığını belirtiyor. Halil Umut Meler çok iyi yerden bakıyor. Silah olarak kullandın diyor. Bence silah değil araç... VAR buna da karışamaz. Hakem görüyor çünkü. Kırmızı kart ağır. Bence sarı olmalı...

Burada şunu da söylemek lazım, Cüneyt Çakır'ın karışmaması ne kadar doğru olursa olsun, bu atama çok yanlış bir atama...

"Terim ve ekibinin alkışlarını böyle izlemek kabul edilemez"

Saha kenarından Fatih Terim ve ekibi hakemi alkışlıyor. Onlar bunu yapabilir, tepki koyabilir. Sen bunu 4. hakem olarak izleyemezsin... Hepsine sarı kart gösterilmesi gerekir. Bu hakemlik adına kabul edilemez. 4. hakemlerimiz çok zayıf.

*Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır