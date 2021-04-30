Deniz Çoban Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

"VAR burada çok ciddi bir hata yapmıştır"

Mesut'un Valencia'ya pasında ofsayt olmasa kart gerekir mi? Gerekir. Ya bariz gol şansından kırmızı ya da umut vadeden ataktan sarı kart olması gerekirdi. Ama hakem hiç kart göstermedi. Konu şu; topa vurulduğu anda bir oyuncu şeklen ofsayt pozisyonundaysa ofsayt kabul edilmez. Oyuna müdahale etmesi gerekir. Topa dokunması gerekir. Ya da çok ciddi şekilde kaleciyi ya da rakip oyuncuyu engellemesi gerekir. Burada sadece 'Valencia, savunma oyuncusunun koşu yolunda bulunuyor' diyebilirsiniz. Ama kararı VAR veremez. Hakem verir. Belki de Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'da pozisyonu izlese penaltıda ısrar edecekti. Ama VAR 'Ofsayt' dedi. Diyemez.

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI...

VAR, ne dedi? 'Ofsayt var' dedi. VAR yorum gerektiren bir pozisyona karışamaz. Diyecek ki 'Gel izle. Valencia, burada ne yapmış, kendin karar ver'...

Burada hakem kararı olması lazım. Burada ciddi bir prosedür hatası var. Bir oyuncunun şeklen ofsayt olması ihlal değildir. Bu kararı hakem vermeliydi. 'Sana göre, bana göre' bir karardır. VAR burada hakemin yerine yorum yapamaz. Yaşar Kemal Uğurlu'nun izleyip penaltı verme olasılığını da ortadan kaldırıyor.

Kural, 'Topla oynamadan hareketlenmiş olsa bile önce faul verilir' diyor. Kararı verecek kişi hakemdir. VAR karışamaz. Valencia topa dokunmadan 'Bu ofsayttır' diyemez. Bu çok ciddi bir protokol hatasıdır ama kural hatası değildir.

"Gökhan bariz gol şansını engelledi"

Gökhan Gönül, Davidson'u bariz gol şansındayken düşürüyor. Burada ofsayt çıksaydı, kırmızı kart iptal edilecekti. Çünkü Davidson topa dokunuyor ve gidiyor. Diğer pozisyonda ise Valencia topa dokunmuyor. Orada top Valencia'ya gelmemiş.