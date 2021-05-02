Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Süper Lig 'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'ta Adana Demirspor - Balıkesirspor maçına damga vuran ofsayt pozisyonunu değerlendirdi. Büyük tartışmalara neden olan pozisyonun ofsayt olmadığını belirten Deniz Çoban, maçın hakemi Suat Arslanboğa ve yan hakeminin büyük bir hata yaptığını ifade etti. Hakem hocamız ayrıca Adana Demirsporlu Okan Alkan'ın direkt kırmızı kart görmesi gerektiğini vurguladı.

Deniz Çoban'ın Adana Demirspor - Balıkesirspor maçı hakem performansı değerlendirmeleri şu şekilde:

'Sarı değil kırmızı kart'

''Suat Arslanboğa sarı kartını çıkardı ama bu pozisyona kırmızı kart çok yakışırdı.''

'Arslanboğa farklı bir yer için düdük çaldığını belirtiyor'

''Pozisyonu çok dikkatli izledim ve üzerine biraz araştırma yaptım. Hakeme çok dikkatli bakın. Ofsaytı oraya çalmıyor. Golü atan futbolcu itiraz ederken Arslanboğa farklı bir yer için düdük çaldığını belirtiyor. Suat Arslanboğa bayrağa rağmen ilk pozisyonda golü veriyor, ardından iptal ediyor.''

'Yan hakem bayrağını kaldırmış, telsizden ofsayt diyor'

''Balıkesir cephesinden teyit ettirmeye çalıştım. 'Kaleciye pası ben de gördüm ama ilk pozisyona bayrak kaldırdım.' demiş ama ilk pozisyonda da hiçbir şey yok. Yan hakem bayrağını kaldırmış, telsizden ofsayt diyor, bip var ona basıyor ve Suat Arslanboğa'nın kolu titriyor. Bu rağmen oyunu devam ettiriyor ve gelen yabancı oyuncuya ilk pozisyon için ofsayt çaldığını anlatıyor.''

'Bayrak kaldıracak hiçbir şey yok'

''Yardımcı hakem ısrarla topun rakip oyuncudan geldiğini ama ilk pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdığını baskın bir şekilde söylemiş. Balıkesirli oyuncuların itirazına Arslanboğa'nın verdiği cevap, ''Ben onu gördüm, yardımcı hakem ilk pozisyona bayrak kaldırdı. O yüzden golü iptal ediyorum.'' olmuş. Ancak öncesinde bayrak kaldıracak hiçbir şey yok.''

'Bu da ofsayt değil!'

''Bu pozisyonun hemen arkasından bir tane daha var. Burada da gol oluyor. Bu da ofsayt değil, yaklaşık 2 metre geriden geliyor. Aynı yardımcı hakemin önünde 2 tane pozisyon.''

Görüntüler: beIN Sports