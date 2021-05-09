Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

Larin - Donk pozisyonu hakkında

Larin ile Donk arasında maçın başında yaşanan pozisyonda umut vadeden atak olduğu için net bir sarı kart.

Nsakala-Emre Akbaba pozisyonu hakkında

Galatasaray atağında Emre Akbaba ile Nsakala arasındaki pozisyonda oyunu devam ettirdiği için sarı kartı atladı. Buradaki faulün ardından dönüp sarı kart verebilirdi

Görüntü: beIN Sports

Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyon hakkında

Atiba'nın ayağına basıyor. VAR çekmeye karışmayacaktı ama ayak darbesi var. Hakemi burada eleştirecek durum yok zaten VAR ekibi verdi. Basmaya verdiklerini düşünüyorum ve sarı kart kararı da doğru.

Görüntü: beIN Sports

Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon hakkında

Atiba hem sol hem de sağ kolu ile Falcao'yu düşürüyor. Burada ben penaltı kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Topun oyunda olduğunu da kontrol ettik.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI

Genel olarak Fırat Aydınus'un maçı iyi yönettiğini söyleyebiliriz. Hikmet Karaman maçın sonuna 7 dakika eklenmesine itiraz etmişti ama maçta 3 kez sakatlıklar nedeniyle en 7-7,5 dakika oyun durdu

İrfan Can golden önce topu eliyle alıyor mu?

Golden önce İrfan Can Kahveci'nin pozisyonunu inceledik, topu omuzuyla alıyor, herhangi bir ihlal yok

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI

Antalyaspor'un son anlarda iptal edilen golü ofsayt nedeniyle iptal oldu. Kaleciye de faul var ama VAR incelemesi sonucu burada ofsayt kararı verildi.



