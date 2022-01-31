Denis Zakaria yarışını Juventus kazandı

Arsenal, Manchester United ve Bayern Münih’in içinde olduğu Zakaria transfer yarışını kazanan Juventus oldu. Borussia Monchengladbach’ın İsviçreli orta saha oyuncusu Denis Zakaria, Juventus ile sözleşme imzalamak için Torino’ya geldi. Burada gerçekleşecek sağlık kontrollerinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi.





Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncudan bonservis elde etmek isteyen Alman kulübü, Juventus ile 5 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euroluk bonuslarla birlikte 7 milyon euro karşılığında anlaştı. Değerinin oldukça altında bir bedele anlaşmayı tamamlayan Juventus’un anlaşmadan oldukça memnun olduğu öğrenildi. İsviçreli milli oyuncu Torino devi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 3 milyon euro kazanacak.

İsviçreli oyuncu 2017 yılında Young Boys’tan Borussia Monchengladbach’a 12 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.