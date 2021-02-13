Süper Lig kariyerine yeni başlamış olan birçok futbolcu vardır. 2020 yılı itibari ile ilk süper lig kariyerine başlayan oyunculardan olan Denis Alibec forvet pozisyonunda oynamaktadır. Kayserispor'da futbol hayatına devam eden Denis Alibec kendi ülkesinde de milli takım futbolcusudur. Denis Alibec, Romanya ile Avrupa şampiyonasına da katılmıştır. Denis Alibec 1.87 metre boyundadır. Şuan ki oynadığı kulüpte 77 numaralı formayı giymektedir. Denis Alibec forvet pozisyonunda oynayan bir futbolcudur. Forvetin kanat bölgelerinde de oynayan futbolcu sağ ayaklı bir forvettir.

Denis Alibec nereli?

Denis Alibec Romanya, Mankalya şehrinde dünyaya gelmiştir. Denis Alibec aslen Rumen'dir.

Denis Alibec kaç yaşında?

Denis Alibec 1991 doğumlu olup 30 yaşında bir forvet oyuncusudur.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Denis Alibec süper lige Romanya takımlarından olan Astra Giurgiu takımından gelmiştir. 2021 yılı itibari ile Denis Alibec Kayserispor'da forma giymektedir.

Denis Alibec'in maaşı ne kadar?

Denis Alibec Kayserispor'dan yıllık 750 bin euro kazanmaktadır.

Denis Alibec kimdir?

Denis Alibec 1991 yılında Mankalya şehrinde dünyaya gelmiştir. Rumen futbolcu Denis Alibec 2001 yılında altyapıya başlamıştır. 2001 yılında Callatis Mangala ekibi ile altyapı kariyerine başlamış ve yaklaşık 5 sene burada futbol hayatına devam etmiştir. 2006 yılında ise Romanya'nın en iyi kulüplerinden olan Steaua Bükreş takımı ile anlaşmış ve 1 senede bu takımın altyapısında forma giymiştir. Denis Alibec'in son altyapı kariyerinde ise Farul Constanja takımı ile olmuştur. 2006 - 2008 yılları arasında bu takımın altyapısında forma giymiştir.

2008 yılında Farul takımı ile profesyonel sözleşme imzalayan Denis Alibec 18 maçta forma giymiştir. 18 maçta 2 gol atarak 2009 yılında Inter'in potansiyeli yüksek gördüğü genç oyuncular arasında gösterilmiştir. 2014 yılında Inter ekibi ile anlaşan Denis Alibec tecrübe kazanması amacı ile 3 farklı takıma kiralık olarak gönderilmiştir. Belçika takımlarından olan Mechelen takımı ile anlaşmıştır. 2011 - 2012 yılında Mechelen takımı ile 11 maçta forma giymiştir. 2012 - 2013 yılında ise ülkesine dönmüş ve Vitorul takımı ile anlaşarak kiralık olarak 17 maçta forma giymiştir. 2012 - 2013'da forma giydiği takımda 5 gol atmıştır. Bir diğer İtalya takımı olan Bologna kulübü Inter'e oyuncuyu kiralamak için teklif yapmıştır.

Denis Alibec 2013 - 2014 yılları arasında Bologna ile anlaşmış fakat yaşadığı sakatlıklardan ötürü sadece 1 maçta forma giymiştir. 2014 yılında bonservissiz bir şekilde ülkesinin takımlarından olan Astra Giurgiu takımı ile anlaşmıştır. 3 senelik bir sözleşme imzalayan Denis Alibec 64 maçta forma giyerek 32 gol atarak etkili bir performansa imza atmıştır. 2017 yılında Astra Giurgiu takımından ayrılarak FCSB takımı ile anlaşmıştır. 2017 - 2018 yılları arasında 34 maçta 9 gol atmayı başarmıştır.

Denis Alibec 2018 - 2020 yılında ise yine kariyerinin en zirve sezonunu yaşadığı Astra Giurgiu takımı ile anlaşarak ülkesinde forma giymeye devam etmiştir. 2020 yılında ise Kayserispor Astra Giurgi kulübüne oyuncuyu transfer etmek için teklifte bulunmuştur. Kayserispor ile 2020 yılında anlaşan ve oyuncuya senelik 750 bin euro teklif eden Denis Alibec 3 maçta forma giymiştir. Kayserispor'da 77 numaralı formayı terletmektedir.

Denis Alibec'in Milli Takım Kariyeri

Denis Alibec milli takım forması ile Romanya U17 ile 2007 yılında tanışmıştır. 1 sene Romanya U17 takımı ile milli takım kariyerine devam eden Denis Alibec 6 maçta 2 gol atmıştır. 2008 yılından itibaren ise Romanya U19 takımına davet edilen forvet oyuncusu burada da 2 karşılaşmada görev almıştır. 2 senede 5 gol atmayı başarmıştır. Denis Alibec 2011 yılında ise Romanya U21 takımı ile maçlara çıkmaya başlamıştır Yaklaşık 1 sene bu takımda forma giymiştir.

Romanya U21 takımı ile 5 maçta 3 gol atmıştır. İlk kez Romanya a milli takım formasını ise 2015 yılında giymiştir. Denis Alibec şuana kadar Romanya a milli takımı ile 11 maça çıkmıştır. 11 maçta 1 gol atmıştır. Aynı zamanda Avrupa futbol şampiyonasında 2016 yılında Romanya forması giyerek ülkesini temsil etmiştir.