Deni Milosevic ilk antrenmana çıktı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'un yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum kampında yeni transferi Deni Milosevic ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezona Erzurum kampında gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günü çift antrenmanla tamamlayan kırmızı beyazlıların, sabaha karşı imza attığı yeni transferi Deni Milosevic de ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanda koordinasyon ve denge içerikli dinamik ısınma ile başlayan kırmızı beyazlılar pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal gözetimindeki taktik çalışmasıyla kırmızı beyazlılar antrenmanı tamamladı.

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