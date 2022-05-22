Denetim Pençesi 'Dokuz kalpten Beşiktaşlı' sloganıyla aday...

Başkan adayı Oğuz Kemal Bulut ve ekip üyeleri kesin listelerini geçtiğimiz hafta Divan Kurulu Başkanlığına teslim ettiler. Oğuz Kemal Bulut'un başkanlığındaki ekipte Beşiktaş camiasının yakından tanıdığı Uğur Büyükbalkan, Bülent Fıçıcı, İlker Ulukan, Burak Alcan, Mehmet Fuat Tönük, Egemen Bakım, Mehmet Altıkardeş ve Murat Akyol yer alıyor.

Hem seçimi, hem de seçim sonrası bekleyen yoğun denetim faaliyetlerini yürütecek bir liste oluşturduklarını söyleyen Bulut, “ bu listede yer alan tüm arkadaşlar Tüzüğümüzün gerektirdiği şartlara sahip olmalarının ötesinde mesleki tecrübe ve bilgi olarak yeminli mali müşavirlik, bağımsız denetim, finans, hukuk ve bilgiişlem alanlarında çok önde olan insanlar. Dahası, neredeyse hepimiz ya işyeri, ya ikamet olarak Beşiktaş ilçesi içindeyiz, hatta ben ve bazı arkadaşlarımız her ikisine haiziz. Hepimiz Beşiktaş'ın tüm dernek, taraftar ve paydaşları ile yakın temastayız, Anadolu’daki bir çok derneği ya ziyaret ettik, ya da İstanbul’da görüştük. Beşiktaş içindeki doğru referanslar olan tüm dostlara proje ve denetim yaklaşımımızı anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz. Camiamızın yoğun ilgi ve teveccühü bizi çok mutlu ediyor. İnşallah seçildiğimizde bu duruma layık olacak bir denetimi yerine getireceğiz” dedi.

BJK Denetim Kurulu Aday Listesi

Oğuz Kemal Bulut YMM Bağımsız Denetçi

Uğur Büyükbalkan YMM Bağımsız Denetçi

Bülent Fıçıcı YMM Bağımsız Denetçi

İlker Ulukan YMM Bağımsız Denetçi

Burak Alcan Avukat

Mehmet Fuat Tönük SMMM

Egemen Bakım Bankacı

Murat Akyol YMM Bağımsız Denetçi

Mehmet Altıkardeş Gelir Uzman

BJK Denetim Kurulu Başkan Adayı Oğuz Kemal Bulut önderliğindeki Denetim Pençesi grubu, seçim bildirgesini de yayınladı. Dokuz kalpten Beşiktaşlının seçim bildirgesi şöyle…

Biz, BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ’nü çok seven, kendimizi her daim ona ait hisseden, o güzelim armayı ve ruhu hep içimizde yaşayan dokuz kalpten BEŞİKTAŞLIYIZ.

Kimimiz uzun yıllardır bu güzide camianın değişik birimlerinde görev alan, kimimiz ise ilk defa göreve talip olan, ama ne konumda olursak olalım BEŞİKTAŞIMIZI gururla hayatımızın ana eksenine koyan dokuz kalpten BEŞİKTAŞLIYIZ.

Biz, hem dünya ve hayat görüşü BEŞİKTAŞIMIZIN değerleri ile bire bir örtüşen, hem de bu değerler ile mesleki birikimlerini sizlerin beklenti ve hizmet anlayışına sunmaktan mutluluk duyan dokuz kalpten BEŞİKTAŞLIYIZ.

Bazı anlar olur, armamızı taşıyan bir sporcumuz veya takımımız rakibini yener, mutluluktan deliye döneriz, bazı anlarda ise tam tersi. Biz bu anlardan çok armamızı taşıyana bakarız, onu Şerefiyle ve Hakkıyla taşıyıp taşımadığına bakarız. Bunu görünce mutlulukla gözleri ıslanan dokuz kalpten BEŞİKTAŞLIYIZ.

Biz 11 yıl üst üste lig şampiyonu olan ve diğer sayısız kupaları kazanan Hentbol Takımımızı, 2017 yılında sahamızdaki Şampiyonlar Ligi maçında 38 pas ile Porto’yu şaşkına çeviren ve toplamda 17 sezon şampiyonluk kazanan Futbol Takımımızı, 2012 yılında söke söke şampiyon olan Basketbol Takımımızı, geçen dört kupalı muhteşem sezona büyük katkı veren Kadın Futbol Takımımızı, her spor yarışmasında Siyah Beyaz renkli o güzelim armalı bayrağımızı hep yükseklerde tutan tüm mensuplarımızı hep gururla hatırlayan dokuz kalpten BEŞİKTAŞLIYIZ.

Ama bunların da ötesinde, deprem bölgesindeki çocuklar da giyebilsin diye kışlık giysilerini üzerinden çıkarıp sahaya atan, Kızılay kan verme kampanyalarında ilk sıralarda yer alan, SMA hastası bir yavruyu hayatta tutmak için çırpınan müthiş taraftarımızın da içinde olan dokuz kalpten BEŞİKTAŞLIYIZ.

Biz armayı ve değerlerimizi hayatımızın çok önemli bir parçası olarak yaşayan, mesleki ve Kulüp tecrübelerini bu duygular ile birleştirerek sizlerin emrine sunmaya hazırlanan ve bunun için Denetim Kurulu olarak için seçilmek için huzurunuza çıkan dokuz kalpten BEŞİKTAŞLIYIZ.

“Denetim ciddi bir iştir” cümlesinin lafta değil, özde olduğunu bilen, Kulübümüz için ne kadar önem taşıdığını, ciddi bir denetimin camiamız tarafından hep istenildiğini ve beklendiğini gören ve buna tamamı ile hazır olan dokuz kalpten BEŞİKTAŞLIYIZ.

Destekleriniz ile seçilince birikimimiz, uzmanlığımız ve bütün bu duygularımız ile görevin hakkını vereceğimize söz veren dokuz kalpten BEŞİKTAŞLIYIZ.

Saygılarımızla,



