Denayer-Marcelo ikilisi Messi’yi saf dışı bıraktı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında önceki gecenin en dikkat çekici karşılaşmalarından biri Fransa’da Lyon ile Barcelona arasında oynandı. Eşleşmede mutlak favori olarak görülen İspanyol devi, Lionel Messi, Luis Suarez, Ousmane Dembele ve Philippe Coutinho gibi süperstarlarına rağmen ev sahibi ekibin savunmacılarını bir türlü geçmeyi başaramadı. Eski Galatasaraylı Jason Denayer ile Beşiktaşlı Marcelo Guedes, 90 dakika boyunca Katalan ekibine duvar ördü. İki futbolcu, 0-0 sona eren kapışmada kusursuz oynadı.

‘Messi’yi saf dışı bıraktılar’

Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, İspanya’da gerçekleşecek rövanş öncesinde stoperlerinden övgü dolu sözlerle bahsederken, turu geçebileceklerine inandıklarını söyledi. Genesio, “Savunmacılarımız Lionel Messi’ye karşı harika iş çıkardı. Onu etkisiz bıraktık. Rakibimize resmen top oynatmadık. Sıradaki hedefimiz İspanya’da Camp Nou’da gol atmak. Rövanşta atacağımız bir gol, turu bize getirecektir. Bizim inancımız tam” ifadelerini kullandı.



