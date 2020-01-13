Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de ikinci yarının ilk hafta maçında Kınıkspor ile Demre Belediyespor karşı karşıya geldi. Komşu derbisi olarak nitelenen maçı Demre Belediyespor 3-1 kazanarak şampiyonluk yolunda bir deplasman engelini daha aştı.

Kınık Stadı'nda oynanan maçı Salih Benli, Furaz Bülgen, Beykay Başkırşen hakem üçlüsü yönetti. Maç, Kınıkspor'un vuruşu ile başladı. Maçın başlama vuruşu ile gelişen Kınıkspor atağında Cihad'ın şutunu kaleci Mustafa kurtardı. Maçın 5 ve 9. dakikalarındaki Demre ataklarında Sergen'in iki gollük şutunu Kınık kalecisi Anıl kurtardı. 16. dakikadaki Kınıkspor atağında kaleci Mustafa topu ayaklarıyla kornere arttı. 18. dakikadaki Kınıkspor atağında Ege'nin şutunu kaleci Mustafa çıkardı. 22. dakikadaki Demre atağında, sağdan Ayhan'ın yaptığı ortaya kafayı vuran Cenk durumu 1-0 yapan golü attı. Maçın 25 ve 34. dakikalarında Demre Yahya ve Emre ile iki gol pozisyonundan yararlanamadı. İlk yarı 1-0 Demre Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 48. dakikasındaki Demre Belediyespor atağında Sergen'in ortasına Cenk kafayı vurdu. Top yandan auta gitti. Maçın 51. dakikasındaki Demre atağında Cenk'in pasına vuran Feyyaz durumu 2-0 yapan golü attı. Maçın 79. dakikasındaki Demre atağında Sergen attığı şutla durumu 3-0 yapan golü kaydetti. Maçın 83. dakikasındaki Kınıkspor atağında hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ege, topu ağlara göndererek durumu 3-1 yaptı. Maçta Demre Belediyespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Demre Belediyespor puanını 31'e çıkararak, ligde ikinci sıradaki yerini korudu.

Maçta Kınıkspor'dan Savaş ve Ege, Demre Belediyespor'dan Ayhan ve Feyyaz sarı kart gören futbolcular oldu.

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