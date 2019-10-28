Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'de oynanan maçta Demre Belediyespor, Konaklı Belediyespor'u deplasmanda 4-0 yendi.

Antalya Zeytinköy 4 nolu sahada oynanan maçı Orçun Özer, İsmail Çekerek, Engin Altınay hakem üçlüsü yönetti. Maç Konaklı'nın vuruşuyla başladı. Maça hızlı başlayan taraf ise Demrespor oldu. Maçın 5. dakikasındaki Demrespor atağında top direği sıyırarak dışarı çıktı. Maçın 6. dakikasındaki Demrespor atağında Yahya'nın ortasına sert vuran Cenk durumu 1-0 yapan golü attı. 20. dakikadaki Demrespor atağında Feyyaz sağdan tek başına ceza sahasına girdi ve attığı şutla Demrespor'u 2-0 öne geçiren golü attı. İlk yarı 2-0 Demrespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında da üstün olan taraf Demrespor oldu. 60. dakikadaki Demrespor atağında Emre'nin sert şutunu kaleci Murat kurtardı. 75. dakikada Demresporlu Mertcan net golü kaçırdı. 80. dakikadaki Demrespor atağında Mertcan Taşan'ın ara pasına dokunan Mustafa Kılıç durumu 3-0 yapan golü attı. 85. dakikadaki Demrespor atağında Yahya'nın ortasına sert vuran Cenk, takımının dördüncü kendisinin ikinci golünü attı. Maç Demrespor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Demrespor puanını 13'e çıkararak ligde 3. sıraya yükseldi. Konaklı Belediyespor ise oynadığı 6 maçta henüz puan alamadı.

Maçta Konaklı Belediyespor'dan Mevlüt, Yusuf, Serhat ve Doğan, Demre Belediyespor'dan Ekrem, Emre, Yahya ve Feyyaz sarı kart gören futbolcular oldu.

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