Demre zirve yarışını bırakmadı

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'in 23. haftasında oynanan maçta, Demre Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Türkler Belediyespor'un 3-0 yendi. Demre Belediyespor aldığı bu galibiyetle puanını 53'e çıkardı. Ligde ikinci sıradaki yerini korudu.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Abdullah Uğur Sarı, Alpaslan Karataş, Ali Alpay Bilge hakem üçlüsü yönetti. Maç, Demrespor'un vuruşu ile başladı. 8. dakikadaki Demrespor atağında Cenk'in kafayla vuruşu üst kale direğinden geri döndü. Geri dönen topa Mertcan vurdu, kaleci Oktay kurtardı. 17. dakikadaki Demrespor atağında sağdan yapılan ortaya kafayı vuran Ekrem topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 20. dakikadaki Türklerspor atağında Ahmet topa uzaktan çok sert vurdu. Demrespor kalecisi Kenan topu kornere attı. 23. dakikadaki Demrespor atağında, Cenk'in volesini kaleci Oktay kurtardı. 32. dakikadaki Demrespor atağında Ayhan'ın kaleciyi geçen şutunu defans çıkardı. 42. dakikadaki Demrespor atağında Sergen'in şutunu defans son anda kornere attı. İlk yarı 1-0 Demrespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Demrespor hızlı başladı. 46. dakikadaki Demrespor atağında Ayhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleci Oktay'a nişanladı. 47. dakikadaki Demrespor atağında, Egecan'ın ortasına çok sert vuran Sergen durumu 2-0 yapan golü attı. 64. dakikadaki Demrespor atağında, Metecan'ın şutunu Türkler defansı elle kesti. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışının kullanan Cenk, topu ağlara göndererek durumu 3-0 yapan golü attı. 75. dakikadaki Demrespor atağında Emre'nin şutu direkten döndü. 66. dakikadaki Türkler atağında Ahmet net golü kaçırdı. Maç, Demre Belediyespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla, Demrespor 53 puana ulaşarak bir maç fazlası ile ligde Korkuteli Belediyespor'un ardından averajla ikinci sırada yer aldı. Türkler Belediyespor ise 19 puanda kaldı. Ligde 10. sırada yer aldı. Maçta, Türkler Belediyespor'dan Bünyamin sarı kart gören tek futbolcu oldu.

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