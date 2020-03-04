Demre Belediyespor için dayanışma yemeği

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demre Belediyespor için bir dayanışma yemeği düzenlendi. Demre protokolü ve Demreliler, Demre Belediyespor için yemekte buluştu.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen dayanışma yemeğine Kaymakam Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Güray Yıldız, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkoç, Demre Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Antalya Liman Başkanı Mustafa Yılmaz, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Ünal Çetinkaya, Recep Karatop, CHP İlçe Başkanı Mete Hakan Caner, İyi Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, Esnaf Odası Başkanı Mahmut Perçin, Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran, Demre Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Matar, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları, kulüp yöneticileri, turizmciler ve Demreliler katıldı.

Kaymakam Onur Şatıroğlu, "Demre Belediyespor'un maçlarını izliyorum. Demre Belediyespor taraftarıyım. Demre Belediyespor'u kulüp olarak yönetmek, başarıya taşımak fedakârlık isteyen bir iş. Başarı için mutlaka maddi destek gerekiyor. Demre Belediyespor şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu akşam hep birlikte kenetlenerek, gücümüz oranında Demre Belediyespor'a katkı sağlayacağız. Kalan 5 maçı da kazanarak Antalya Süper Amatör Lig'de şampiyon olalım" dedi.

Belediye Başkanı Okan Kocakaya da "Demre Belediyespor bu sezon başarılı olarak şampiyonluk mücadelesi veriyor. Şu anda ligde ikinci sırada. Bu başarısından dolayı futbolcularımızı ve kulüp yönetimini kutluyorum. Demre Belediyespor'a belediye olarak olanaklarımız ölçüsünde katkıya ve desteğe devam edeceğiz. Belediyemizin olanakları maalesef kısıtlı. O nedenle bu desteği hep birlikte yapacağız. Demre Belediyespor'umuzun başarısına hep birlikte ortak olacağız" diye konuştu.

Yemeğin ardından Demre Belediyespor için bağış toplandı.

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