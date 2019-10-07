Demre 3 puanı tek golle aldı

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de oynanan maçta Demre Belediyespor, Lara Futbol Eğitim Merkezispor'u 1-0 yendi.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Arif Dilmeç, Furaz Bülgen, Hakan Erdaş hakem üçlüsü yönetti. Kaymakam Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 750 kişinin izlediği maç Demre'nin vuruşuyla başladı.

Maçın ilk tehlikeli atağı Lara'dan geldi. 12. dakikada Lara'dan Ömer Susuz'un sert şutu üsten auta gitti. 17. dakikadaki Demre atağında Batuhan vurdu, top üsten auta gitti. 19. dakikada Lara atağında Bulut vurdu, top yandan auta gitti. 40. dakikadaki Demre atağında Sergen'in şutu defansa çarparak kornere çıktı. 42. dakikadaki Demre atağında Mustafa Kılıç, topu boş kale yerine auta attı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Maçın 54. dakikasındaki Demre atağında Sergen ceza yayı üzerinden attığı şutla takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 60. dakikadaki Lara atağında Ömer Susuz'un sert şutunu kaleci Mustafa kurtardı. Maçın 79. dakikasındaki Demre atağında Cenk net golü kaçırdı. Kalan dakikalarda gol olmayınca, Demre sahadan 1-0 galip ayrıldı. Demre aldığı bu galibiyetle üçüncü hafta sonunda 6 puanla ligde 4. sıraya yükseldi. Lara ise 1 puanda kaldı. Maçta Lara'dan Melih ve Bulut sarı kart gören futbolcular oldu.

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