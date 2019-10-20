Demre 3 puanı 4 golle aldı

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de oynanan maçta Demre Belediyespor, Mahmutlarspor'u 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Salih Benli, Feyyaz Arıcı, Rafet Çakmak hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmayı aralarında Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 750 kişi izledi.

Maç, Mahmutlarspor'un vuruşuyla başladı. Maça hızlı başlayan taraf ise Demre oldu. Maçın 3. dakikasında Demresporlu Cenk net golü kaçırdı. 11. dakikada Demresporlu Sergen müsait pozisyonda topu auta attı. Maçın 20. dakikasında Demrespor atağında, Emre Can'ın sağdan yaptığı ortaya kafayı vuran Cenk topu ağlara göndererek durumu 1-0 yapan golü attı. 30. dakikadaki Mahmutlar atağında Muhterem'in şutu auta gitti. Maçın 39 ve 40. dakikalarında Demrespor'dan Feyyaz iki net pozisyondan yararlanamadı. Maçın ilk yarısı Demrespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Demrespor atak başladı. Maçın 72. dakikasındaki Demrespor atağında Sergen ceza sahası yayı üzerinden attığı sert şutla durumu 2-0 yapan golü attı. 75. dakikadaki Demrespor atağında Cenk net golü kaçırdı. 85. dakikadaki Demrespor atağında Onur vurdu, Mahmutlar kalecisi Hamza topu yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topa set vuran Ahmet durumu 3-0 yaptı. Maçın 90. dakikasındaki Demrespor atağında kelecinin öne çıktığını gören Feyyaz, aşırtma vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 4-0. Bu sonuçla Demre Belediyespor puanını 10'a çıkardı, Mahmutlarspor ise 3 puanda kaldı.

Maçta Demre Belediyespor'dan Sergen, Feyyaz ve Yahya sarı kart gören futbolcular oldu.

FOTOĞRAFLI