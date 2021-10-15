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Demokratik Kongo Cumhuriyeti kadın futbolcuları sokakta uyudu! İşte nedeni

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 20 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, otelden atıldıktan sonra sokakta kaldı.

15 Ekim 2021, Cuma 17:01 Son Güncelleme:
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti kadın futbolcuları sokakta uyudu! İşte nedeni

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 20 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, otelden atıldıktan sonra sokakta kaldı.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffmann, sosyal medya hesabından, oyuncuların otelden atıldıktan sonra sokakta yattığı ve antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı.

Baer-Hoffmann, Kongo Futbol Federasyonunun ödeme yapmaması nedeniyle oyuncuların otelden çıkarıldığını duyururken, FIFA’nın kadın futboluna yönelik yardımlarının nereye gittiğini sorguladı.

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