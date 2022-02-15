Demirovic’in Bundesliga’daki ilginç istatistiği

23 yaşındaki oyuncu son lig maçında Mainz karşılaşmasıyla 1-1 sona eren mücadelede forma giyerek 50’nci kez ligde Freiburg forması giymeyi başardı. Bosnalı futbolcu alışılmışın dışında bir istatistiği hayata geçirerek mücadele ettiği maçlarda 90 dakika boyunca oyunda kalmayı başaramadı.

Demirovic, son iki sezonda çıktığı 50 maçın 23’ünde ilk 11 çıkarken bu maçlarda 90 dakikayı tamamlayamadı. Genç forvet, 27 karşılaşmada ise sonradan oyuna girdi. Böylece Bundesliga’da oynadığı 50 maçın tamamında 90 dakika sahada kalamayan Ermedin Demirovic, ulaşılması zor bir istatistiğe imza attı.