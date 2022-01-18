Kanal D, en iyilerin seçildiği bu geceden dört ödülle ayrıldı. Magazin D "En İyi Magazin Programı", Çok Güzel Hareketler 2 "En İyi Komedi Programı", Arka Sokaklar "Yılın En iyi Polisiye Dizisi" ödülünü alırken, Merve Dinçkol ise "En İyi Hafta Sonu Haber Sunucusu" ödülüne layık görüldü.

CNN TÜRK de gecede dört ödüle layık görüldü. "Yılın Seyahat Programı" ödülünü Sinan Kunter'in editörlüğünü ve sunuculuğunu üstlendiği "Memleketim" programı aldı. Mehmet Arif Önalan'ın hazırladığı "O" belgeseli "Yılın Belgeseli" ödülünü, Cem Seymen, Çalışan Türkiye ile "Yılın Ekonomi Programı" ödülünü aldı. "Yılın Program Yönetmeni" ödülü ise Mehmet Akif Taş'a verildi.