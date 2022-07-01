Demirören Medya öğrencilerini bekliyor

Türkiye’nin en büyük medya grubu bünyesinde eğitim vererek alanında ilk ve tek medya lisesi olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Liselere Geçiş Sınavı sonrasında öğrencilerini bekliyor. Lise, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için ilk 30 öğrencisini kabul edecek. Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenlerin ders vereceği hazırlık sınıfıyla başlayacak devlet okulu Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Gazetecilik ve Radyo-Televizyon olmak üzere iki bölümle eğitim verecek lisede, öğrenciler basılıdan dijital medyaya, televizyondan podcast’e, sosyal medyadan YouTube’a kapsamlı birmüfredatla dünya standartlarında çağdaş bir eğitim alacak. Bu okulla geleceğin mesleği olan medya için sektöre yetkin elemanlar yetiştirilecek.

5 yıl sürecek

Lise, Türkiye’nin en büyük medya grubu olan Demirören Medya’nın içinde eğitim verecek. Böylece öğrenciler mesleklerini Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, DHA, Kanal D, Posta, Fanatik ve D-Smart gibi Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında görev yapan sektörün duayenlerinden öğrenebilecek; derslere katılmakla birlikte medya içeriğini yerinde, profesyonellerle birlikte üretecek, henüz lise öğrencisiyken deneyim kazanacaklar. Lisede 15 kişilik sınıflarda, 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfında 5 yıllık eğitim verilecek.