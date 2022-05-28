Demirören Grubu'nun eğitim alanındaki katkılarının son halkası olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), 2022-2023 öğretim döneminde kapılarını açıyor. Çağdaş eğitim yuvası ilk öğrencilerini 5 Haziran 2022'de yapılacak Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarına göre kabul edecek. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (MTA L) eğitim görecek öğrenciler, Türkiye’nin en büyük medya grubu olan Demirören Medya'nın içinde eğitim alacak. Öğrenciler mesleklerini Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, DHA, Kanal D, Posta, Fanatik ve D-Smart gibi Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarındaki sektörün duayenlerinden öğrenebilecek; derslere katılmakla birlikte medya içeriğini yerinde, profesyonellerle birlikte üretecek, henüz lise öğrencisiyken deneyim kazanacaklar.

15 kişilik sınıflarda 5 yıllık eğitim

Gazetecilik ve Radyo-Televizyon olmak üzere iki bölümle açılacak lisede öğrenciler basılıdan dijital medyaya, televizyondan podcast'e, sosyal medyadan YouTube'a kapsamlı bir müfredatla dünya standartlarında çağdaş bir eğitim alacaklar. Bu okulla, yeniden geleceğin mesleği olan medya için sektöre yetkin elemanlar yetiştirilecek. Demirören Medya MTAL'da, alanında örnek okul olarak Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin eğitim görmesi hedefleniyor. Lisede 15 kişilik sınıflarda, 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfında 5 yıllık eğitim verilecek. Hazırlık sınıfında öğrenciler ya bancı dil derslerini ana dili İngilizce olan öğretmenlerden alacaklar.

Protokol Ekim'de imzalandı

Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) açılış protokolü 7 Ekim 2021'de imzalandı. Medya dünyasına çağdaş eğitim almış bireyleri kazandıracak protokolün imza törenine; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay katılmışlardı.

İki bölümde eğitim

Hazırlık sonrasında Gazetecilik bölümünde; haber toplama, yazma ve editörlük, haber fotoğrafçılığı, redaksiyon, medya tarihi, mizanpaj, gazetecilik etiği gibi derslerle birlikte web ara yüzü tasarımı, sosyal medya içerik üretimi, dijital medya editörlüğü, video, ses kurgu ve seslendirme dersleri de verilecek. Radyo-Televizyon alanındaysa haber toplama ve hazırlamayla birlikte televizyon programcılığı, dijital medyada görsel medya üretimi, kameramanlık, animasyon, nesne canlandırma, kısa film, görsel efekt teknikleri, senaryo, sinema tarihi, kamera ses ve ışık uygulamaları, diksiyon, muhabirlik derslerini yine sektörün önde gelen isimleri anlatacak.

İstanbul dışından gelenlere yurt imkanı

İstanbul dışından okulu tercih edecek öğrencilere yurt imkânı sunulacak. Okul öğrencilerinin yemek ve servisleri Demirören Medya tarafından karşılanacak. Medya eğitimi için gerekli teknik olanaklar okul içinde ücretsiz olarak sağlanırken, öğrenciler Demirören Medya’nın stüdyo ve diğer olanaklarından da faydalanabilecek, özel atölye çalışmalarına katılabilecek.

Uluslararası denklik programları

İlk sene toplam 30 öğrenci okula kabul edilecek, çeşitli uluslararası denklik programlarıyla işbirliği yapılacak. Avrupa Birliği akreditasyon programlarıyla yurt dışında sosyal ve mesleki yönleri geliştirici faaliyetler gerçekleştirilecek. Okuldaki AR-GE merkezinde arttırılmış sanal gerçeklik ve metaverse, dijital medya ve 'yeni' gazetecilik üzerine projeler geliştirilecek. 12. sınıf öğrencilerine, yurt içi ya da yurt dışında üniversite eğitimi alabilmeleri için özel bir üniversite hazırlık programı da uygulanacak.

Burs ve istihdam olanağı

Demirören Medya MTAL başarılı öğrencilerine burs ve Demirören Medya içindeki Türkiye'nin en büyük medya markalarında istihdam olanağı sağlayacak.