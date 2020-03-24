Demirören Medya ‘Evde’ Buluşturuyor

#EvdeKalMüzikleKal Projesinin Konuğu Nükhet Duru

Türkiye’nin Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya’nın başlattığı projeye sanat dünyasından destek büyüyor. Evde olmanın önemini milyonlarla paylaşmak amacıyla başlayan ‘#EvdeKalMüzikleKal’ projesinin konuğu; müzik hayatının en özel parçalarını, sevdiği ve seçtiği ünlü müzisyenlerle birlikte seslendirip, yeniden yorumladığı “Hikayesi Var” albümünü kısa bir süre önce çıkaran Nükhet Duru olacak.

Nükhet Duru 25 Mart Çarşamba akşamı saat 21.05’te sosyal medya hesabından yapacağı canlı yayınla hem birkaç şarkısını seslendirecek hem de hayranlarıyla sohbet edecek. Ünlü sanatçı, ev ortamında gerçekleşecek bu canlı yayını Instagram hesabı üzerinden (@durunukhet) sevenleriyle paylaşacak.

Bir sonraki konserin kimin olacağı ise Nükhet Duru’nun verdiği mini konser sonrası belli olacak. Ünlü müzisyen bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarını da desteğe davet edecek.

‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek verilecek.



