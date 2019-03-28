Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören: Spor sadece futbol değil!
Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri dün akşam sahibini bulurken spor, sanat, iş ve siyaset dünyasından önemli isimler Volkswagen Arena'da hazır bulundu. Ödül töreninde konuşma yapan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "“Spor sadece futbol değil, spor çok geniş bir alan. Evet, eksiğimiz var. Kulüplere ve spornsorlara büyük sorumluluk düşüyor" dedi.
Erdoğan Demirören Büyük Ödülü'nü, Türk Hava Yolları Genel Müdürü İlker Aycı'ya veren Yıldırım Demirören, “Spor sadece futbol değil, spor çok geniş bir alan. Evet, eksiğimiz var. Futbol haricinde diğer branşları Türkiye'de tam tanıtamıyoruz. Bu da bizlerin hatası. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Sporun gelişmesinde en büyük sorumluluk kulüplerin yanında kulüplerin sponsorlarına düşüyor. Bu "Erdoğan Demirören Özel Ödülü"nü sporun gelişmesine en büyük katkılardan birini veren Türk Hava Yolları’na (THY) veriyoruz” şeklinde konuştu.