Erdoğan Demirören Büyük Ödülü'nü, Türk Hava Yolları Genel Müdürü İlker Aycı'ya veren Yıldırım Demirören, “Spor sadece futbol değil, spor çok geniş bir alan. Evet, eksiğimiz var. Futbol haricinde diğer branşları Türkiye'de tam tanıtamıyoruz. Bu da bizlerin hatası. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Sporun gelişmesinde en büyük sorumluluk kulüplerin yanında kulüplerin sponsorlarına düşüyor. Bu "Erdoğan Demirören Özel Ödülü"nü sporun gelişmesine en büyük katkılardan birini veren Türk Hava Yolları’na (THY) veriyoruz” şeklinde konuştu.



