Demiral: Emin adımlarla...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un formasını giyen Merih Demiral, Andorra karşısında 90 dakika sahada kaldı. Başarılı bir performans sergileyen 21 yaşındaki savunmacı, “Bu akşam bizim için önemli 3 puanı aldık. İnşallah deplasmandan da 3 puanla dönüp Avrupa Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.