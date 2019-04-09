Demir yumruk Şahin Altay ringleri sallayacak

Almanya'da yaşayan, profesyonel boks kariyerinde ringe çıktığı 10 müsabakada da yenilgi yüzü görmeyen 34 yaşındaki sporcu, "5 Mayıs'ta Uluslararası Boks Organizasyonu'nda (İBF) hafif ağır sıklette Avrupa Şampiyonluğu unvan maçı için ringe çıkmaya hazırlanıyorum. Almanya'nın Heilbronn kentindeki turnuvada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.

Ringlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerle ve Türk Bayrağı ile çıktığını anlatan Altay, "Bosna Hersek ziyareti sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kazandığım bir altın kemeri hediye ettim. Avrupa ve Dünya şampiyonlukları kemerlerini de kendisine vermek istiyorum. Gelecek ay düzenlenecek turnuvada şampiyon unvanımı sürdüreceğim. Hedefim büyük yerlere gelmek. Durmak yok, yola devam. Sözümü tuttum. 1 yıl içinde Almanya'da, Avrupa'da ve dünyada şampiyon oldum. Türk milletinin desteğini her zaman hissediyorum. Bayrağımızla salona girmek ve ringde İstiklal Marşı okutmak gurur verici bir duygu" ifadelerini kullandı.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)