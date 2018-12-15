'Demir yumruk' İrem Çapar, 36. altın madalyanın peşinde

Hatay’da 10 yaşında başladığı dövüş sporlarında çok sayıda madalya kazanan milli sporcu İrem Çapar, gelecek yıl Rusya’da yapılacak Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda birincilik kürsüsüne çıkarak başarısını taçlandırmak istiyor.

Babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarına başlayan 18 yaşındaki İrem, Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu’ndaki eğitimine de devam ederek Muay Thai Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Uluslararası düzeyde birçok madalya ve kemer kazanan, antrenörünün "Demir yumruk" lakabını taktığı İrem, Rusya’da altın madalya hedefliyor.

İrem Çapar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta yaşadığı bir kavga sonrasında dövüş sporlarına başladığını söyledi.

Babasının kendisine her zaman destek olduğunu dile getiren İrem, "Kuzenlerimle oyun oynadığım sırada haksızlığa uğradığım için kavga etmiştim, babam olayı gördü ve beni şimdiki antrenörüme getirerek dövüş sporlarıyla tanışmamı sağladı. 2013 yılında ilk kez katıldığım dünya şampiyonasında altın madalya kazandım. 2014 yılında da Malezya’da düzenlenen muay thai şampiyonasında birinciliği elde ettim, milli takım düzeyinde de şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.

İrem, muay thai, kick boks ve boks olarak üç kulvarda da madalyalar kazandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 35 altın olmak üzere 40 madalya kazandım, hedefim gelecek yıl Rusya’da yapılacak şampiyonada Türk bayrağını dalgalandırmak. Var gücümle çalışmalarımı sürdürüyorum. Günde 10 kilometre koşuyorum, spor salonunda da antrenörümle çalışıyorum. Bir kez daha dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum. ’Demir yumruk’ lakabıyla anılmak hoşuma gidiyor."

Dağlıoğlu: "İrem Çapar çevresine örnek oluyor"

İrem’in antrenörü Cemal Dağlıoğlu da milli sporcunun azmiyle başarılar elde ettiğini belirtti.

İrem’le 8 yıldır çalıştıklarını anlatan Dağlıoğlu, "Sabah ve akşam olmak üzere günde 4 saat antrenman yapıyoruz. İrem muay thai, kick boks, boks olarak üç branşta şampiyon olup, bizleri gururlandırdı. Birçok kez madalya kazanan kızımız muay thai’de üç kez dünya şampiyonu oldu. Daha büyük başarılar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Anne Hülya Çapar ise kızının ilk zamanlarda yaptığı dövüş sporuna karşı çıktığını, başarılar elde ettikçe desteklemeye başladığını anlattı.

Kızının bu sporları yapacağını tahmin etmediğini anlatan anne Çapar, "İrem bizi çok şaşırttı, kızım narin ve hassas biridir, dövüş sporuyla iç içe olması bizi hem şaşırttı hem de kazandığı madalyalarla mutlu etti. Kızımın maçı olduğunda evimizde hayat duruyor." ifadelerini kullandı.

HATAY (AA) - CEM GENCO