SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor'un birinci etap kamp çalışmaları yarın Bolu'da başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için bu akşam Bolu'da toplanacak kırmızı-beyazlılar yarın sabah yapacağı antrenmanla yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Bolu'da hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürecek Demir Grup Sivasspor, 18 Temmuz'da Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı yapacak. Kırmızı-Beyazlı ekip 19 Temmuz'da ilk etap kampını tamamlayacak.

Bolu kampının ardından futbolculara 2 gün izin verilecek. Ardından ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya geçecek olan Demir Grup Sivasspor, 22-31 Temmuz tarihleri arasında burada yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Kırmızı-beyazlılar Hollanda kampında da 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Hollanda kampının ardından kente dönecek olan Sivasspor, lig hazırlıklarını kentte sürdürecek.