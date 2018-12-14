Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maç sonucu: 4-0

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, arka arkaya kaçırdığı pozisyonların ardından 42'nci dakikada penaltı kazandı.

Muhammet Demir'in Alihan Kubalas'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Volkan Bayarslan, beyaz noktayı gösterdi ve 43'te topun başına geçen Robinho, Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.

Bu golden hemen 2 dakika sonra Emre Kılınç'ın kafa pasıyla topla buluşan Muhammet Demir, skoru 2-0'a getirdi ve ilk devre bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Yiğidolar, 64'te Emre Kılınç'ın attığı harika aşırtma golüyle farkı 3'e çıkardı.

Karşılaşmada son sözü ise 77'nci dakikada Robinho söyledi ve Sivasspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti.

Sivasspor, bu sonuçla ligde üst üste 3'üncü maçını kazanırken yenilmezlik serisini de 6 maça yükselterek puanını 24 yaptı. Teknik direktör Hakan Keleş ise takımının başında çıktığı 5. maçta 4. galibiyetini alarak yenilmezlik unvanını korudu.

21 puanda kalan Ankaragücü, ligde çıktığı üst üste 5. maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Maçtan Dakikalar

3. dakikada sağ kanattan Rybalka’nın son çizgiye indikten sonra yaptığı ortasına ceza alanı içerisinde Muhammet Demir’in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

22. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen El Kabir’in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.

38. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Robinho'nun şutunda top direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada sağ kanattan Douglas'ın yerden ortasında savunmadan seken topa ön direkte dokunan Robinho meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

42. dakikada ceza sahasına giren Muhammet Demir, Alihan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasına gösterdi.

43. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Robinho, topu ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Hakan Arslan'ın ceza alanına gönderdiği topu kafayla indiren Emre'nin pasında topla buluşan Muhammet Demir, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

59. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası dışında yerden yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.

64. dakikada organize gelişen Sivasspor atağında Muhammet Demir'in pasında topla buluşan Emre kalecinin önde olduğunu görünce ceza sahası önünde yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

68. dakikada sol kanattan Robinho'nun kullandığı kornerde ceza alanın içerisinde David Braz'ın kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

75. dakikada Emre'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen David Braz'ın kafa vuruşundan top kaleci Altay'da kaldı.

77. dakikada Emre'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Altay'dan dönen topu Robinho tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

Sivasspor - Ankaragücü ilk 11'ler

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Mattias Bjarsmyr, David Braz (81' Ziya Erdal), Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Delvin N'Dinga, Sergiy Rybalka (66' Gabriel Torje), Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir (74' Arouna Kone)

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç (56' Alessio Cerci), Yalçın Ayhan (7' Alihan Kubalas), Kone, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Ricardo Faty, Anton Putsila, Thievy Bifouma, Mostapha El Kabir

Hakem: Volkan Bayarslan

Sarı Kartlar: Mehmet Sak (58'), Mostapha El Kabir (71'), Mattias Bjarsmyr (87'), Thievy Bifouma (87'), Sedat Ağçay (87')

Stat: 4 Eylül Stadyumu