Demir Grup Sivasspor, kupasını aldı

Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT / SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor 21'incisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı 10'uncu kez kazandı. Maç sonrası her iki takım birlikte poz verdi.

Müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile müsabaka hakemlerine il protokolü tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı hatıra pulu verildi. Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz Emre Belözoğlu'na günün anısına ödül ve 100'üncü yıl pulu takdim etti. Kupada Fenerbahçe'ye hatıra olarak ikincilik kupasını AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz takdim etti.

Demir Grup Sivasspor ise Cumhuriyet Kupası'nı Sivas Valisi Salih Ayhan'ın elinden aldı. Kupa töreni sonrası iki takım oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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