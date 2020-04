Dünya genelinde en çok görülen kansızlık türü demir eksikliğidir. Demir eksikliğinin görüldüğü durumlarda anemi yani kansızlık meydana gelir. Buna bağlı olarak demir eksikliği görülen kişilere demir eksikliği anemisi tanısı konulur. Peki Demir eksikliğine ne iyi gelir? Demir eksikliğine iyi gelen içecekler, besinler ve bitkiler nelerdir? İşte, detaylar. Dünya üzerinde yapılan çalışmalara göre erkeklerin %20'sinde, kadınların %35'inde ve hamilelerin ise %50'sinde demir eksikliğinden meydana gelen anemi görülmektedir. Belirli bir yaş skalası olmayan demir eksikliği anemisi 7'den 70'e tüm yaş gruplarında oluşabilmektedir.

Demir eksikliği detayları

Vücutta sentezlenmeyen yani üretimi yapılmayan ve bu sebeple dışarıdan gıdalar aracılığı ile vücuda alınan demir, düzenli ve yeterli olarak alınması gerekir. Genel anlamda demir eksikliği, düzensiz ve yetersiz beslenen kişilerde görülmektedir. Demir eksikliğinin en önemli sebebi, demir içerikli besinlerin tüketilmemesinden dolayı kaynaklanmaktadır. Kadınların her ay gerçekleşen regl durumdan dolayı demir eksikliğine yatkınlıkları daha fazladır. Demir eksikliğinin sebepleri şunlardır:

Emzirme dönemi

Gebelik

Büyüme ve gelişim çağında olmak

Ergenlik dönemi

Sık aralıklarla doğum yapmak

Kalıtım

Dengesiz beslenme

Demir eksikliği anemisinin belirtileri ise şunlardır:

Ağız köşelerinde meydana gelen çatlaklar

Kırılgan saç ve tırnaklar

Dilde yanma

Ciltte kuruluk

Ağız mukozasında görülen hassasiyet

Halsizlik ve yorgunluk hali

Konsantrasyon ile ilgili problemler

Baş dönmesi ve baygınlık hissi

Nefes nefese kalmak

Sinirlilik halleri

Kulakların çınlaması

Göz kararması

El ve ayaklarda meydana gelen karıncalanma hissi

Baş ağrıları

Dil şişmesi

Sürekli üşüme hissi

Depresyon hali

Demir eksikliğine ne iyi gelir?

Demir eksikliği problemi yaşayan kişilerin bol bol demir içeren besinler tüketmesi gereklidir. Bu besinler; karaciğer gibi sakatatlar, kırmızı et, börülce, mercimek, bezelye, kuru fasulye, barbunya gibi bakliyatlar, patates, çekirdeksiz üzüm, kuru erik, kabak, pekmez, yulaf, bal, domates, keçiboynuzu gibi yiyeceklerin tüketilmesinde fayda vardır.

Demir eksikliğine iyi gelen içecekler, besinler ve bitkiler nelerdir?

Ispanak: Demir eksikliği denildiğinde akla ilk gelen bitki ıspanaktır. Düzenli olarak ıspanak tüketen insanların demir oranlı yükselmektedir. Ispanak bitkisini hangi türde pişirdiğiniz önemli değildir. Dikkat edilmesi gereken durum, besin değerlerini korumak için çok fazla pişirmemekte fayda vardır.

C Vitamini: İçeriğinde C vitamini barındıran besinler demirin bağırsaklardaki emilim düzeyini arttırır. Bu besinler; domates, yumurta, portakal gibi bol vitamine sahip yiyeceklerdir. Kahve ve çay gibi içecekler demirin emilimini azalttığından dolayı fazla miktarlarda tüketmemekte fayda vardır. Bu içeceklerin yerine taze sıkılmış portakal suyu, limon suyu gibi içerisinde C vitamini çok olan içeceklerin tüketilmesi oldukça yararlı olacaktır.

Kuru meyveler: Gün içerisinde yanınızda taşıyabileceğiniz oldukça sağlıklı atıştırmalık gıdalardır. Bazı kuru meyvelerin demir eksikliği problemlerine iyi geldiği bilinmektedir. Bu meyvelerden demir eksikliği anemisi açısından en faydalı olanları ise çekirdeksiz kuru üzüm, dut kurusu, kuru kayısı ve kuru eriktir. Günlük olarak 100 gram kadar kuru üzümün tüketilmesi ile günlük demir ihtiyacının %23'ü karşılanabilmektedir.

Yeşillik: Yeşil yapraklı her bitki besin değeri açısından oldukça zengin gıdalardır. Demir eksikliği anemisine sahip olan kişiler özellikle et tüketirken etin yanına mutlaka yeşillikler ile hazırlanmış salata da tüketmeleri önerilmektedir. Yeşil yapraklı bitkiler demir emiliminin dengelenmesini sağlamaktadır. Yemeklerin yanında tüketilmesinin dışında marul, roka ve maydanoz gibi yeşillikler demir açısından oldukça zengindir.

Baklagiller: Tahıl ve kuru baklagillerden yapılmış olan yiyecekler demir eksikli şikayeti olanlar için oldukça faydalıdır. Özellikle baklagillerden yapılan yiyeceklerin yanına yeşilliklerden ve domatesten yapılan bol limonlu salatalar vücutta demir emilimini arttırmaktadır. Demir eksikliği şikayeti olan kişilerin besinlerini bu şekilde tüketmelerinde fayda vardır.

Pekmez: Özellikle üzüm ve keçiboynuzu pekmezleri demir açısından oldukça zengindir. Her sabah kahvaltıda ya da aç karna 1-2 kaşık civarlarında pekmez tüketilmesi ile günlük olarak ihtiyaç duyulan demirin birçoğu karşılanabilmektedir. Halk arasında kan yapıcı olarak da bilinen bu gıda tek başına bir demir kaynağıdır. Pekmez yanında portakal yani C vitamini bakımından zengin bir meyve ile tüketilmesi halinde demir emiliminin arttırılması mümkün olabilmektedir. 1 tatlı kaşığı kadar pekmezin içeriğinde 1mg kadar demir bulunur.

Et ve Et Ürünleri: Demir içeren besinlerin içerisinde et ve et ürünleri başı çekmektedir. İçerisinde A ve B grubu vitaminler, fosfor, çinko ve selenyum gibi mineraller, demir ve kolesterol bakımından da zengin olan yiyecek grubudur. Kolesterol sebebi ile dikkatli tüketmekte fayda vardır. Tüketim tavsiyesi ise kırmızı et için haftada 2 gün, beyaz et için ise haftada iki gün tavuk ve haftada üç gün balık tüketilmesi önerilmektedir. Aynı zamanda et ve et ürünleri tüketilirken yanında bol limonlu salataların da tüketilmesi oldukça faydalı olacaktır.

Yumurta: Mineraller ve vitaminler bakımından oldukça zengin bir değere sahip olan yumurta, demir içeriği bakımından da oldukça zengindir. Günlük tüketilmesi gereken besinlerin başında gelen yumurta, anne sütünden sonra gelen en kaliteli protein içeriğine sahip yiyecektir. Aynı zamanda yumurta içerisindeki demir oranının artmasını sağlamak için yanında yeşillik tüketebilir, C vitaminli gıdalardan faydalanabilirsiniz.

Kalsiyumun demirin emilimini azaltma ya da engelleme özelliği vardır. Yoğurt gibi süt ve süt ürünlerinin ana yemekler ile beraber tüketilmemesi gereklidir. Özellikle yeşil yapraklı bitkilerin tüketilmesinde sıklıkla kullanılan yoğurt demirin etkisini kaybetmesine sebep olmaktadır.