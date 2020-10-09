İspanyol ekibi Barcelona'da bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Ousmane Dembele'ye 2 dev talip oldu. İtalyan ekibi Juventus ile İngiliz ekibi Manchester United'ın, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Ancak Katalan ekibi, yıldız oyuncuyu 100 milyon Euro'dan aşağıya satmayacağını söyledi. Dembele, 2017 yılında Dortmund'dan 150 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.