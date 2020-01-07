Barcelonalı Ousmane Dembele kişisel Instagram sayfasında kendisini Liverpool formasıyla gösteren photoshop çalışmasını beğenmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Barcelona'da istikrarsız bir görüntü çizen Dembele, kendisi adına oluşturulan bir fan sayfasındaki Liverpool formalı photoshoplu fotoğrafı beğenerek gündeme eldi. 22 yaşındaki isim bu hareketi ile Liverpool sempatisini ortaya koyarken aynı zamanda transfer dedikodularının da fitilini ateşlemiş oldu.

Dembele bilindiği gibi yaşadığı sakatlık nedeniyle Şubat ayına kadar sahalarda olamayacak... (Skorer)