Dembele transferinde yeni gelişme!

Galatasaray 'da Lyon forması giyen Moussa Dembele ismi uzun süredir gündemde. Fransız golcü ile ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Gomis ve Seferovic'in performansından memnun olmayan sarı-kırmızılı yönetim devre arası mutlaka bir forvet transferi yapmayı planlıyor.





İlgili Haberler Caner Erkin imzaya hazır! Süper Lig deviyle anlaşma sağladı





SEFEROVIC BEKLENTİLERİN ALTINDA

Kiralık olarak forma giyen ve bekleneni bir türlü veremeyen Haris Seferovic'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Cimbom, sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig 'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti. İsviçre Milli Takımı ile Dünya Kupası'na giden yıldız futbolcu çok fazla forma şansı da bulamadı.

DEMBELE GÜNDEMDE!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

TEMAS KURULDU!

Cimbom, Fransa ve Mali vatandaşı olan futbolcunun maliyetini sordu ve Lyon'un yanıtı belli oldu. Galatasaray, Lyon ve oyuncunun menajeriyle temas kurdu.





NEF STADI'NDA MAÇ İZLEDİLER

Lyon'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Fransız golcü Moussa Dembele'nin menajeri Makan Fofana, İstanbul'a geldi. Fofana ve Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, NEF Stadı'nda Galatasaray - Rukh Lviv U19 maçını beraber izledi.





3.5 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ!

Lyon, golcü oyuncunun bedelinin 8 milyon Euro olduğunu Galatasaraylı yetkililere ifade etti. Futbolcu, şu anda Ligue 1 ekibinden yıllık 2.2 milyon euro kazanıyor. Dembele ise Galatasaray'dan 3.5 yıllık sözleşme istedi.

"GALATASARAY BÜYÜK KULÜP"

Kendisine gösterilen yakın ilgiden ve Galatasaray’ın istekli tutumundan çok memnun olan Dembele’nin yakın çevresine “Avrupa’dan pek çok teklif var ve en doğru kararı vereceğim. Galatasaray büyük kulüp. Sürekli şampiyonluk mücadelesi veren, hedefleri olan önemli bir camia. İyi proje sunulursa, orada oynamak isterim” dediği öğrenildi.





İlgili Haberler Adamo Nagalo için yarış başladı!





18.5 MİLYON EURO MALİYET

Takvim'de yer alan habere göre; oyuncunun Galatasaray'dan talebi yıllık 3 milyon Euro. Ocak ayında Galatasaray'a çıkacak faturanın 18.5 milyon Euro olması transferde geri adım attırdı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları Dembele'nin transferini devre arasında yapmaktan vazgeçti.

GEÇEN SEZON 22 GOL ATMIŞTI!

Dembele'nin kontratı sezon sonu bitecek. Cimbom, oyuncu ve menajeri ile temaslarını sürdürecek. Geçen sezon Dembele, Lyon'da 36 maçta 22 gol ve 6 asist kaydetti. 26 yaşındaki Dembele bu sezon ise 12 maçta 2 gollük katkı yaptı.

22 MİLYON EURO'YA TRANSFER YAPTI

PSG altyapısında yetiştikten sonra sırasıyla Fulham ve Celtic’te oynayan Mali asıllı Fransız oyuncu, 2018’de 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Lyon’a transfer olmuştu.

Fulham'da 3 sezon forma giyen Fransız forvet son sezonunda 46 maçta 17 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Dembele buradan bedelsiz olarak Celtic'e transfer olmuştu. 2 sezon Celtic forması giyen Dembele iyi geçen sezonun ardından 22 milyon Euro'ya Lyon'a transfer oldu.

KUZENİ MESAJ VERDİ

Dembele için dikkat çeken bir açıklama kuzeninden geldi. Fofana, "Dembele için sürpriz takımlar devrede" şeklinde konuştu. Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele ardından Fulham, Celtic ve Atletico Madrid gibi takımların formasını terletti. Oyuncu son olarak ise Fransız ekibi Lyon için top koşturuyor. Futbolcunun adı ise Galatasaray ile yoğun bir şekilde anılıyor.



































