Dembele, Liverpool ve PSG'nin de gündeminde
Barcelona'nın Fransız yıldızı Ousmane Dembele'nin talipleri artıyor. 23 yaşındaki futbolcuyu Manchester United ve Juventus'un ardından Liverpool ile Paris Saint Germain, transfer listesine aldı. Dembele'nin Katalan ekibiyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barcelona'lı Ousmane Dembele, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ettiyor.
İspanya'da yayın yapan El Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre 23 yaşındaki futbolcu için Manchester United ve Juventus'un ardından Liveerpool ile Paris Saint Germain de devreye girdi.
2017 yılında Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya 135 milyon euro karşılığında transfer olan Dembele, bu sezon Katalan ekibiyle çıktığı toplam 35 maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı. Fransız futbolcunun Barcelona ile sözleşmesi 2021-2022 sezonunun sonunda sona erecek.