Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barcelona'lı Ousmane Dembele, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ettiyor.

İspanya'da yayın yapan El Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre 23 yaşındaki futbolcu için Manchester United ve Juventus'un ardından Liveerpool ile Paris Saint Germain de devreye girdi.

2017 yılında Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya 135 milyon euro karşılığında transfer olan Dembele, bu sezon Katalan ekibiyle çıktığı toplam 35 maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı. Fransız futbolcunun Barcelona ile sözleşmesi 2021-2022 sezonunun sonunda sona erecek.