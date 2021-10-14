Ülkemizde senelerce forma giyen golcü futbolcu Demba Ba, 2014 senesinde Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın şampiyonluğa mâl olan hatası ve kendi takımı Chelsea'ye galibiyeti getiren golü hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Athletic'e konuşan Demba Ba, Steven Gerrard'a üzülüp üzülmediği sorusuna, "Hayır, pek değil çünkü futbol bu. Siz hata yaparsınız ve diğerleri faydalanır. Steven Gerrard'ın futbol dünyası için yaptıkları muazzam ancak hayat bu ne yazık ki. Bütün hikayeler peri masallarındaki gibi bitmez" şeklinde cevap verdi.

Golcü futbolcu sözlerine, "Onların hayallerini sonlandırmaktan hoşlanmadık, sadece kazanmaktan keyif aldık" ifadelerini ekledi.

Demba Ba'nın unutulmaz golü

O dönem Liverpool Premier Lig şampiyonluğu için büyük bir mücadele veriyordu. İki takımın karşılaştığı kritik maçta Liverpool'un efsane ismi Steven Gerrard'ın ayağı kayıp topu kaybetmiş ve Demba Ba o topu kapıp, takımını öne geçiren golü ağlara göndermişti.





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