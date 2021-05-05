Demba Ba’dan bomba açıklama: ‘Oynamak istiyorsan oruç tutma!’

. “Oruç tutmak istediğim için takımdan gönderildiğim söylentileri doğru değil” diyen yıldız oyuncu, “Çünkü takımda hâlâ oynayan ve oruç tutan başka oyuncular var. Ancak bazıları Ramazan gelmeden önce bana oynamak istiyorsam oruç tutmamam gerektiğini söylediler. Ben de oruç tutacağımı söyledim” diyerek Aykut Kocaman tarafından oruç tuttuğu için oynatılmadığını iddia etti. Demba Ba, Kocaman’ın söz vermesine karşın kendisini kadroya almadığını da sözlerine ekledi.



