Demba Ba yine gönülleri kazandı

Çıktığı son 5 maçta 5 gol, 1 asistle oynayan Demba Ba, eski takımını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 50. dakikasında fileleri sarsmayı başaran Senegalli oyuncu 1-0’lık galibiyetin baş mimarı oldu. Beşiktaş’ta görev yaptığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Demba Ba, Başakşehir formasıyla da gönülleri kazandı.

90. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ba, önce Victor Ruiz’in, 3 saniye sonra da Karius’un müdahalesinde kendini yere bırakmadı. Ayakta kalan yıldız oyuncu şut atmayı tercih etti ama golü bulamadı. Ba maçın ardından, “Bugün tek pozitif olan şey gol atıp, galip gelmemizdi” dedi.