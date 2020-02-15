Demba Ba son 7 haftada coştu

Süper Lig'in son 7 haftasına Demba Ba damga vurdu. Beşiktaş maçında galibiyet golünü atan Senegalli oyuncu Demba Ba, son 7 haftada takımı adına 6 gol atıp arkadaşlarına 1 asist yapmayı başardı. Demba Ba bu zaman aralığında sadece Fenerbahçe'ye karşı kart cezası olduğu için görev yapamadı.

Demba Ba'nın son 7 hafta performansı

Kayserispor 1 - 4 Başakşehir 1 gol

Başakşehir 5 - 1 Kasımpaşa 2 gol

Başakşehir 4 - 1 Yeni Malatyaspor 1 gol

Fenerbahçe 2 - 0 Başakşehir (cezalı olduğu için oynamadı)

Başakşehir 3 - 1 Gençlerbirliği 0 gol - 1 asist

Sivasspor 1 - 1 Başakşehir 1 gol

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş 1 gol



