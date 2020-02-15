Demba Ba son 7 haftada coştu
Süper Lig'de maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir takımında Demba Ba fırtınası esiyor. Senegalli oyuncu son 7 haftada 6 gol atıp 1 asist ile ön plana çıkan oyuncu oldu. Demba Ba bu dönemde sadece Fenerbahçe karşısında görev yapamadı.
Süper Lig'in son 7 haftasına Demba Ba damga vurdu. Beşiktaş maçında galibiyet golünü atan Senegalli oyuncu Demba Ba, son 7 haftada takımı adına 6 gol atıp arkadaşlarına 1 asist yapmayı başardı. Demba Ba bu zaman aralığında sadece Fenerbahçe'ye karşı kart cezası olduğu için görev yapamadı.
Demba Ba'nın son 7 hafta performansı
Kayserispor 1 - 4 Başakşehir 1 gol
Başakşehir 5 - 1 Kasımpaşa 2 gol
Başakşehir 4 - 1 Yeni Malatyaspor 1 gol
Fenerbahçe 2 - 0 Başakşehir (cezalı olduğu için oynamadı)
Başakşehir 3 - 1 Gençlerbirliği 0 gol - 1 asist
Sivasspor 1 - 1 Başakşehir 1 gol
Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş 1 gol