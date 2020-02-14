Demba Ba: Onlara saygımdan sevinmedim

Demba Ba'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Maçta çok iyi oynamadık ama 3 puan almamız 90 dakika adına tek güzel şeydi. Hala çok çalışmamız lazım. Sonuçta benim eski takımım ve ben onlara gol attım. Sevinmemem onlara karşı olan saygımdan dolayı. Beşiktaş taraftarının bana olan sevgi ve saygısı karşılıklı. Onların sevgisine layık olmak beni çok mutlu etti. Aslında Demba Ba hiç gitmedi. Ben sadece sabrediyorum ve çok çalışıyorum. Her zaman da 'Allahaşükür' diyorum