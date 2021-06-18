Son olarak Süper Lig 'de Medipol Başakşehir forması giyen Demba Ba'nın yeni adresi belli oldu.

36 yaşındaki Senegalli golcü, İsviçre'nin Lugano takımıyla anlaşmaya vardı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ba ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

2 farklı takımla şampiyonluk yaşadı

26 Nisan'da Başakşehir'den ayrılan ve tarihten beri kulüpsüz olan Demba Ba, turucu lacivertlilerle geçtiğimiz sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam çıktığı 37 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Senegalli futbolcu, ülkemizde hem Başakşehir, hem de Beşiktaş ile lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.