Süper Lig'de Beşiktaş , Göztepe ve Başakşehir formalarıyla önemli işler yapan Demba Ba, yaz aylarında transfer olduğu İsviçre ekibi Lugano ile yollarını ayırdı.

Başakşehir ile olan sözleşmesinin feshi sonrası Haziran ayı içinde Lugano kadrosuna katılan Demba Ba'nın birkaç haftalık Lugano macerası sona erdi. RSI Sport'un haberine göre kulübün sahiplerinin değişmesi ile proje anlamında da bir değişiklik bekleniyor ve Demba Ba da bu süreç nedeniyle takımdan ayrıldı. 36 yaşındaki oyuncunun Paris'teki evine döndüğü aktarıldı.

Demba Ba, şu ana kadar Lugano ile çıktığı 3 maçta toplam 47 dakika süre alabilmişti.