Medipol Başakşehir, 23 Nisan'da Demba Ba ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Başkan Göksel Gümüşdağ yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ayrılığın nedenlerini anlattı. Başkan Gümüşdağ, "Demba Ba bizim şampiyonluğumuzda en büyük pay sahiplerinden biri. Visca, Crivelli, Demba Ba 45-50 civarında gol asist katkısı yaptılar. Önemli bir kariyer. Saygı duyduğumuz oyuncu. Ancak son görüşmemizden önceki 11 haftada mental olarak düşüktü. Hoca da teknik olarak böyle bir karar almak istediğini söyledi, saygı duyduk, kendisiyle vedalaştık. Yaptığı paylaşımlar nedeniyle de benden özür diledi" açıklamasını yaptı.

Gümüşdağ'ın bu beyanatına Senegalli golcü 'gülücük'lü emoji ile yanıt verdi.