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Demba Ba, Göksel Gümüşdağ'a emoji ile yanıt verdi

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yayıncı kuruluşta dün akşam yaptığı açıklamaya Demba Ba emoji ile yanıt verdi.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 13:50 Son Güncelleme:
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Demba Ba, Göksel Gümüşdağ'a emoji ile yanıt verdi

Medipol Başakşehir, 23 Nisan'da Demba Ba ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Başkan Göksel Gümüşdağ yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ayrılığın nedenlerini anlattı. Başkan Gümüşdağ, "Demba Ba bizim şampiyonluğumuzda en büyük pay sahiplerinden biri. Visca, Crivelli, Demba Ba 45-50 civarında gol asist katkısı yaptılar. Önemli bir kariyer. Saygı duyduğumuz oyuncu. Ancak son görüşmemizden önceki 11 haftada mental olarak düşüktü. Hoca da teknik olarak böyle bir karar almak istediğini söyledi, saygı duyduk, kendisiyle vedalaştık. Yaptığı paylaşımlar nedeniyle de benden özür diledi" açıklamasını yaptı.

Gümüşdağ'ın bu beyanatına Senegalli golcü 'gülücük'lü emoji ile yanıt verdi. 

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