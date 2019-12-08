Demba Ba: En iyi katkıyı yaptım

Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşı karşıya geldiği Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı ve 3 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk puan kaybını yaşadı.

Mücadelenin ardından Başakşehirli futbolcular Caicara, Ponck ve Demba Ba, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Demba Ba: Çok pozisyon yakaladık

Demba Ba yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlarken, maçla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Şunu söyleyebilirim ki özellikle ilk yarıda oynadığımız oyun sezonunun en iyi oyunlarından birisiydi. Çok pozisyon yakaladık ama atamadık. Bence kazanmayı hak etmiştik. Türkiye'yi çok seviyorum. İşler beklediğim gibi gitmedi ama sonuçta benim de çalışmam gerekiyordu. Ben de çalıştım. Bugün de bana şans verildiğinde yapabildiğim en iyi katkıyı yaptığımı düşünüyorum"

Ponck: İlk yarıda maçı koparmamız gerekiyordu

Savunmada son dönemde Epueranu ile iyi bir uyum yakalayan Ponck maçla ilgili olarak "Aslında bu maçı ilk yarıda koparmamız gerekiyordu. İkinci bence biraz uyuduk. İkinci yarı oynadığımız oyunun ilk yarıyla bir alakası yoktu. Denizlispor'un son dakikada kaçırdığı bir gol var. O yüzden 1 puana iyi gözle bakıyoruz. Eperuanu ve Skrtel ikisi de çok iyi oyuncu. İkisiyle oynamaktan da memnunum." ifadelerini kullandı.

Caicara: 10 gün antrenmana çıkamamak zor

Başakşehir'in tecrübeli beki Caicara da sakatlığı ve geri dönüşünün zorluklarından bahsederken, "Kendimle ilgili konuşmak gerekirse sürekli oynayan bir futbolcu için 10 gün antrenmana çıkamamak zor. O yüzden herkese alıştırdığım performansın bugün biraz altında kaldım. Ama zamanla düzelteceğim. İyi bir maçtı, çok pozisyona girdik ama biraz dikkat eksikliği vardı. Rakip takım son dakikada çok tehlikeli bir atakta bulundu. O gol olsa kaybedebilirdik. O yüzden 1 puanı başarı olarak görmek lazım." sözlerini sarf etti.