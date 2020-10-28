Delphi’den dünya markalarına fren balatası

Orijinal ekipman kalitesi anlamında her biri Avrupa pazarındaki ilk uygulamalar olan yeni fren balataları serisi Land Rover, Opel, DS, Hyundai, Audi ve Volkswagen markaları için pazardaki yerini aldı. Söz konusu markaların popüler modellerine yönelik çıkarılan yeni seride bu kez hafif ticari araçlara yönelik fren balatası çözümleri de sunuldu. Delphi Technologies, sekiz fren balatasından oluşan yeni serisiyle birlikte Avrupa fren pazarının yüzde 98,5’ini tek başına kapsamaya başladı. Firma, pazara erkenden sunduğu orijinal ekipman kalitesinde fren balataları sayesinde yeni araçların servislerdeki onarım sürelerini kısaltmayı da hedefliyor.