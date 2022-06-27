Oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımak için tasarlanan Dell 32 4K UHD Oyun Monitörü (G3223Q), hem PC'de hem de son çıkan konsollarda yoğun grafik içeren oyunları destekleyerek en güncel bağlantı seçenekleriyle net görüntü kalitesi sunuyor.

4K Ultra HD çözünürlüğe, Fast IPS özelliğine ve VESA DisplayHDRTM 600 sertifikasına sahip olan monitör üstün netlik ve keskin ayrıntılar sağlıyor. PC oyunları için 144Hz değişken yenileme hızı ve HDMI 2.1 bağlantısı ile konsol oyunları için 120Hz'e kadar yenileme hızı, yırtılmayı ve takılmayı önleyerek akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

Monitör ayrıca AMD FreeSync™ Premium Pro teknolojisini de destekliyor. Monitörde bulunan yeni “Oluşturucu” modu, hassas renk doğruluğuna ihtiyaç duyan içerik oluşturucular ve oyun geliştiriciler için ideal.

Simülasyon oyunları için kusursuz bir deneyim

Dell 32 USB-C Oyun Monitörü (G3223D) ise grafik yoğun oyunlar, RPG ve simülasyon oyunları için çevreleyen ve kusursuz bir deneyim yaşatmak üzere büyüleyici görüntüler, zengin renkler ve USB-C bağlantısı sunuyor.

QHD çözünürlüğe ve VESA DisplayHDRTM 400 sertifikasına sahip monitör, oyun oynarken gerçeğe yakın görüntüler sunuyor. Fast IPS ekran ayrıca PC'lerde 165Hz değişken yenileme hızı ve konsol oyunları için 120Hz'e kadar yenileme hızı, 1 ms tepki süresi (GtG), AMD FreeSyncTM Premium Pro ve NVIDIA® G-Sync® uyumluluğu ile akıcı ve kesintisiz bir oyun deneyimi sağlıyor. 15W güç çıkışına sahip USB-C bağlantısı, kablo yönetiminde kolaylık sağlıyor.

Her iki monitör de uzun süreli oyunlar sırasında gerçekçi renkleri korurken zararsız mavi ışık emisyonlarını azaltan TUV sertifikalı ComfortView Plus özelliğine sahip.



