İngiliz futbolcu Dele Alli'ye hırsız şoku. Bu sabah saatlerinde Premier Lig ekibi Tottenham'ın yıldızı Dele Alli'nin evine 2 bıçaklı soyguncunun girdiği belirtildi.

Sevgilisi Ruby Mae ve kardeşi Harry Hickford'un da bulunduğu evde hırsızların onları tehdit ettiği ve değerli eşyaların yerlerini söylemelerini istedikleri ifade edildi.

Dele Alli ve Harry Hickford'un soygunculara müdahale etmek istedikleri sırada ufak bir yara aldıklarını söylendi.

Tottenham'ın yıldızının bir yakını, "İki adamın da bıçağı vardı. Onları tehdit ettiler ve değerli eşyalarının nerede olduklarını sordular." diyerek yaşanan olayı anlattı.

İngiliz yıldızın evinden saatlerini ve mücevherlerini çalan hırsızların güvenlik kamerasına yakalandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.